Грозный, , 18:00 — REGNUM 21-летний российский форвард «Уфы» Гамид Агаларов близок к переходу в клуб Тинькофф Российской Премьер-лиги. Как сообщает издание «Чемпионат», ближе всех к подписанию Агаларова находится грозненский «Ахмат».

Игрок команды «Уфа» Дарья Драй © ИА REGNUM

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского центрфорварда в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Агаларов принял участие в 33-х матчах за «Уфу» во всех турнирах, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Текущее соглашение нападающего с «Уфой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Агаларов выступал за «Анжи» и «Волгарь», в котором провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды.