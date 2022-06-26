Блинкен рассказал о возможных потерях РФ от запрета на поставки золота
Вашингтон, 26 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Потери Российской Федерации от запрета на экспорт золота в ряд стран составят около $19 млрд в год. Об этом 26 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
По его словам, экспорт золота является для РФ «второй по прибыльности» статьей экспорта после энергетики.
«Она (сумма доходов России от экспорт золота) составляет $19 млрд в год… — сказал он. — Это значительно».
Блинкен отметил, что по данной статье от стран «Большой семерки» поступала в Россию большая часть этой суммы.
Напомним, 26 июня британская газета The Independent со ссылкой на Даунинг-стрит (улица в Лондоне, где находится резиденция британского правительства) сообщила, что импорт золота из РФ будет запрещён властями США, Британии, Канады и Японии.