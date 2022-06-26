Вашингтон, 26 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Потери Российской Федерации от запрета на экспорт золота в ряд стран составят около $19 млрд в год. Об этом 26 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

U.S State Department Энтони Блинкен

По его словам, экспорт золота является для РФ «второй по прибыльности» статьей экспорта после энергетики.

«Она (сумма доходов России от экспорт золота) составляет $19 млрд в год… — сказал он. — Это значительно».

Блинкен отметил, что по данной статье от стран «Большой семерки» поступала в Россию большая часть этой суммы.

Напомним, 26 июня британская газета The Independent со ссылкой на Даунинг-стрит (улица в Лондоне, где находится резиденция британского правительства) сообщила, что импорт золота из РФ будет запрещён властями США, Британии, Канады и Японии.