Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. 26-летний бразильский центральный защитник футбольного клуба «Сочи» Родригао перейдет в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 26 июня сообщило издание «РБ Спорт».

Логотип «Зенита»

За «Сочи» Родригао выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Жил Висенте» на правах свободного агента. Текущее соглашение бразильца с российским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Родригао в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Родригао принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота московского «Локомотива» и казанского «Рубина». Также защитник получил четыре желтые и одну красную карточки.