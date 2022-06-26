Вашингтон, 26 июня, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Жители США не верят словам главы Белого дома Джо Байдена о том, что высокую инфляцию в стране спровоцировала Россия. Об этом сегодня, 26 июня, заявил конгрессмен Майк Уолтц в интервью Newsmax, передает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Американцы могли купить намного больше товаров в 2021 году, чем в 2022 году. Теперь уровень их жизни падает. И тем не менее виноваты все, кроме демократов», — сказал Уолтц.

По его словам, «демократы готовы обвинить президента РФ Владимира Путина, экс-президента США Дональда Трампа, республиканцев и весь народ, лишь бы снять с себя ответственность за экономический кризис в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, повышение цен в США, инфляция связаны с действиями России на Украине, заявил 10 марта американский президент Джо Байден в своём письменном обращении к согражданам.

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