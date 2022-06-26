Вашингтон, 26 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Новая стратегическая концепция НАТО будет содержать «жесткую риторику» в отношении Китая, заявил высокопоставленный сотрудник американского Белого дома, передает РИА Новости 26 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Это станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнёром», — отметил источник.

Новую стратегическую концепцию альянса предполагается утвердить в ходе предстоящего саммита в Мадриде.