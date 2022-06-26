Блинкен ожидает нарастания эффекта от антироссийских санкций
Берлин, 26 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Эффект от санкций против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только нарастать и усиливаться. Об этом сегодня, 26 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Германии.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
По его словам, уровень жизни российских граждан падает. «Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект».
«Тысячи граждан РФ среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали. Все это со временем лишь будет усиливаться, усиливаться и усиливаться».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Джо Байден и его коллеги по G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России.
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