Лондон, , 17:26 — REGNUM 29-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку в среду прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования и завершения перехода в «Интер». Об этом 26 июня сообщило издание Sport Mediaset.

Ромелу Лукаку Fifa.com

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Интер» согласовали условия аренды футболиста. «Нерадзурри» заплатят «пенсионерам» 8 миллионов евро за один год аренды.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, одним из которых — с пенальти.