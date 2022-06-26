Байден и Шольц обсудили Украину
Вашингтон, 26 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Лидеры США и Германии Джозеф Байден и Олаф Шольц провели встречу накануне саммита «большой семёрки», сообщили 26 июня в американской администрации.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Шольц и Байден
Центральной темой была ситуация на Украине. Байден и Шольц выразили готовность продолжать оказывать Киеву военную, экономическую и иную помощь.
Также лидеры США и Германии обсудили вопросы продовольственной и энергетической безопасности и тему Китая, отметили в Вашингтоне.