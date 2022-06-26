Луганск, 26 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. С комбината «Азот» в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) эвакуировали еще около 250 человек. Об этом 26 июня сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.

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«Бойцы НМ ЛНР эвакуировали еще около 250 человек… — сообщил Мирошник. — Вчера (25 июня) с «Азота» было вывезено около 200 мирных жителей».

Напомним, ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что с завода «Азот» в Северодонецке были взяты в плен до 70 человек.