Пермь, , 17:13 — REGNUM В Пермском крае предприниматель незаконно нарубил деревьев на сумму 12,6 млн рублей. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Срубленные деревья (сс) rapha16

Свою деятельность он вёл в 2019–2020 годах на территории Куединского района. Для этого привлёк наёмных рабочих, не знавших о его преступных намерениях. Всего поваленными оказались порядка 350 деревьев, среди которых сосны, ели, берёзы и пихты. Их он увозил в свой цех для переработки и последующей продажи.

Суда гражданин ожидает под подпиской о невыезде. Его имущество арестовано на сумму 8 млн рублей.