Белгород, 26 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Жителям Белгородской области начали поступать ложные звонки о якобы готовящейся эвакуации из приграничных с Украиной населенных пунктов, сообщили в областном управлении МЧС.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Белгород

Эта информация не соответствует действительности, отметили в ведомстве.

Целью провокаторов является паника, доверять нужно исключительно информации, размещенной на официальных ресурсах органов власти, заявили также в МЧС.