В МЧС опровергли сообщения об эвакуации из Белгорода
Белгород, 26 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Жителям Белгородской области начали поступать ложные звонки о якобы готовящейся эвакуации из приграничных с Украиной населенных пунктов, сообщили в областном управлении МЧС.
Андрей Черкасский ИА REGNUM
Белгород
Эта информация не соответствует действительности, отметили в ведомстве.
Целью провокаторов является паника, доверять нужно исключительно информации, размещенной на официальных ресурсах органов власти, заявили также в МЧС.