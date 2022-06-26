Донецк, 26 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Под обстрел украинских силовиков в Донецке попала группа представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщило представительство ДНР в Telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Инцидент произошел 26 июня в районе поселка «Горняк» Куйбышевского района Донецка.

«При исполнении своих служебных обязанностей, по фиксации преступлений вооруженных формирований Украины против мирного гражданского населения, в результате обстрела, ранен военный эксперт СЦКК ДНР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число раненых жителей города, пострадавших в результате обстрела украинскими войсками, возросло до семи человек.