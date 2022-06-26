Москва, , 17:05 — REGNUM Новая обновлённая концепция НАТО будет содержать ряд «жёстких» формулировок относительно Китая. Об этом сегодня, 26 июня, заявил журналистам представитель Белого дома высокого ранга, передают РИА Новости.

НАТО

По словам представителя администрации США, новую концепцию НАТО планируется принять в ходе предстоящего саммита альянса в Мадриде. Представители различных стран продолжают вносить изменения в текст стратегической концепции.

В США уверены, что получат очень хороший результат. «Стратегическая концепция НАТО станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнёром», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит НАТО пройдет 28–30 июня в Мадриде. Общая стоимость проведения саммита составит около 50 млн евро.

Читайте подробнее: В Испании назвали сумму расходов на саммит НАТО в Мадриде