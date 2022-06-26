Москва, 26 июня 2022, 16:53 — REGNUM Количество раненых жителей Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадавших в результате обстрела украинскими войсками, возросло до семи человек, среди них в том числе один ребёнок. Об этом сегодня, 26 июня, заявил мэр города Иван Приходько.
По его словам, вооружённые формирования Украины продолжают бить по местам скопления людей и мирным кварталам. Снарядами разбито больше десяти домов и ДК «Гольмовский»
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрела со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) обесточена больница.
Читайте также: При обстреле Горловки со стороны ВСУ обесточена больница