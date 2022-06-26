Москва, , 16:53 — REGNUM Количество раненых жителей Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадавших в результате обстрела украинскими войсками, возросло до семи человек, среди них в том числе один ребёнок. Об этом сегодня, 26 июня, заявил мэр города Иван Приходько.

Горловка после артобстрела Mstyslav Chernov

По его словам, вооружённые формирования Украины продолжают бить по местам скопления людей и мирным кварталам. Снарядами разбито больше десяти домов и ДК «Гольмовский»

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрела со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) обесточена больница.

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