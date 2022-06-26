Вашингтон, 26 июня 2022, 16:52 — REGNUM Поведение нынешней американской администрации все больше соответствует банановым республикам с диктаторским режимом, заявила в интервью Fox News экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.
Правоохранительная система страны политизируется и используется властью в качестве оружия для борьбы с оппонентами, отметила она.
Действующие руководители США хотят любой ценой удержать власть и своими действиями подрывают верховенство закона и демократию в стране, считает Габбард.