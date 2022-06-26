Бергамо, Италия, 26 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» из Бергамо и сборной России по футболу Алексей Миранчук, как утверждает издание CalcioAtalanta, может провести следующий сезон в «Торино» на правах аренды.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле российский полузащитник провел 766 минут.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.