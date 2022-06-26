26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, что в НАТО никогда не обсуждался вопрос возможности вступления Украины в военно-политический блок.

Оксана Переможенко, , 16:58 — REGNUM В НАТО никогда не обсуждался вопрос возможности вступления Украины в военно-политический блок. Об этом 26 июня в интервью газете El País заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам политика, в альянсе положительно оценивают расширение путём включения в свой состав Швеции и Финляндии, но не рассматривает вопрос принятия в блок Украины.

«Это не обсуждается. Этого никогда не было за столом переговоров, не говорится об этом и сейчас», — подчеркнул он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что для того, чтоб разозлить Россию, Украину примут куда угодно. Но многие не понимают, зачем принимать в НАТО страну, если она и так выполняет всё, что военному блоку нужно.

«Всё просто. В обозримом будущем вступать будет некому, поскольку Украины не станет», — отреагировал Сергей.

«Ещё чуток надо дожать. И реальность им откроется окончательно», — добавила Yulia.

«Вот так и живут от здрады до перемоги (от поражения до победы — О П.)!» — с сарказмом пишет Vik@.

«Да пусть их берут уже куда-нибудь», — смеется «MyJIbTuK».

«Да они Украину вполне себе неплохо облюбовали и без вступления в НАТО. Ответственности никакой, зато можно творить что вздумается», — отметил Frost.

«Так было задумано. Они и не нужны были изначально никакому ЕС и НАТО, им нужна Россия, чужими руками желательно», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Не стоит недооценивать европейскую паскудность. Если это против России, они кого угодно примут в НАТО. И очень быстро», — считает Oleg M.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да они уже все там… неофициально только…» — написал «О».

«А как же пунктик, внесенный в украинскую конституцию, о вступлении в НАТО? Кстати, было изменено без проведения референдума об изменении конституции…» — отметила Марина Л.

«Зачем им… в НАТО? Их и так используют как хотят. И для чего как конфеткой [военным альянсом] перед носом крутят. Ну ведь для этого с ними и «задружились», — пишет Надя.

«Что всех так заботят какие-то там заявления европейских политиков? Ну сказал он там чего-то, и что? Как Штаты им скажут, так и сделают. Будут делать и тут же говорить обратное. Первый раз, что ли?..» — поинтересовался Олег К.

«А зачем НАТО брать к себе Украину, если она и без этого выполняет все хотелки НАТО?» — поинтересовался Иван С.

«Министр из Испании много ли знает? Будет так, как американцы скажут… Хоть НАТО, хоть ЕС. Они там и близко не нужны, но чтобы Россию позлить, эту тему поднимают постоянно. Литва в НАТО. Разве нас это остановит, чтобы Калининград из блокады освободить? Нет, конечно. Жаль, что Литва и Зеленский, да и само НАТО этого не понимают…» — написал Гарий И.

«Конечно, не рассматривается, так как там стоять будут базы РФ. Тоже мне Капитан Очевидность», — подытожил Сергей З.