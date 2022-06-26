Москва, , 16:44 — REGNUM Сегодня, 26 июня, в Москве в Прощальном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым, передают РИА Новости.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с певцом началась в 10:00, однако поклонники стали собираться гораздо раньше. Попрощаться с любимым исполнителем пришли более 10 тысяч человек.

По данным столичного ГБУ «Ритуал», артиста кремируют, часть праха захоронят на Троекуровском кладбище, а часть на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.

Как сообщало ИА REGNUM, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался от инфаркта в возрасте 48 лет.

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