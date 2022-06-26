Милан, Италия, 26 июня, 2022, 16:42 — ИА Регнум. «Милан» подпишет 34-летнего итальянского центрального защитника римского «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби вместо защитника «Лилля» Свена Ботмана, который перейдет в «Ньюкасл» за 37 миллионов евро.

ФК «Лацио»

В прошедшем сезоне Франческо Ачерби принял участие в тридцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые и одну красную карточки.

Текущее соглашение Ачерби с «орлятами» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 34-летнего итальянца в 4 миллиона евро.

За «Лацио» Ачерби выступает с 11 июля 2018 года после перехода из «Сассуоло» за 12 миллионов евро.