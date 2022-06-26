Кемерово, , 16:40 — REGNUM В Кемеровской области на шахтах Распадской угольной компании запустили проект, помогающий ускорить выдачу нарядов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

В шахте Цитата из к/ф «Донецкие шахтёры». Реж. Леонид Луков

«Горнякам теперь не нужно вручную заполнять бумажные журналы. С помощью проекта «Цифровой наряд» стандартный процесс проходит в электронном формате. Раньше на заполнение книги нарядов и выдачу путёвки уходило 30-35 минут, теперь 5-7 минут», — написал он в своём телеграм-канале.

Панов уточнил, что проект стартовал в 2021 году на Осинниковской, сейчас запущен на добычных участках и участках конвейерного транспорта шахт компании, в планах внедрить его на всех участках, обогатительных фабриках и разрезах.