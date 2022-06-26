Барселона, Испания, 26 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, руководство каталонской «Барселоны» планирует продать 22-летнего португальского флангового нападающего Франсишку Тринкана, который в прошедшем сезоне выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» готов предложить «сине-гранатовым» 18 миллионов евро за трансфер португальца. При этом трансферная стоимость нападающего, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Франсишку Тринкан принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Челси» и «Лидс Юнайтед» и одной результативной передачей.

За «Барселону» португалец выступает с 3 августа 2020 года после перехода из «Браги» за 31 миллион евро. Текущее соглашение Тринкана с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.