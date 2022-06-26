Москва, 26 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июня, при обстреле города Светлодарск в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооружённых сил Украины ранен мужчина, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

Уточняется, что в настоящее время раненому мужчине оказывается медицинская помощь.

В штабе территориальной обороны ДНР просят жителей Светлодарска постараться не выходить из дома без лишней надобности и во время обстрела не покидать убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, под полный контроль Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) перешёл Светлодарск.

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