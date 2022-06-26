Москва, , 16:32 — REGNUM Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 26 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет PublicDomainPictures

Так, по состоянию на 16:29 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы в начале предстоящей недели ожидает субтропическая жара, воздух прогреется до +34 градусов.