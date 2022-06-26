Новосибирск, 26 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Новосибирск — современный город с многообещающими перспективами. Об этом сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём поздравлении.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Сегодня Новосибирск отмечает свой 129-й день рождения. Это молодой, современный город с многообещающими перспективами и огромным потенциалом для дальнейшего развития, — отметил Травников. — Успехи и достижения Новосибирска — заслуга его жителей — неравнодушных, отзывчивых и трудолюбивых. Уверен, наш общий труд на благо Новосибирска воплотит в жизнь еще немало интересных идей и амбициозных проектов».

Он поблагодарил новосибирцев за любовь и преданность городу.