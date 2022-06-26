Турин, Италия, , 16:28 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» может отдать в аренду туринскому «Ювентусу» 27-летнего центрального полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в обмен на Мойзе Кина. Об этом 26 июня сообщил журналист Альфредо Педдула.

Леандро Паредес Psg.fr

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Леандро Паредес принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Паредес выступает за «Пари Сен-Жермен» с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.