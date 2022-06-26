Донецк, 26 июня, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Горловку, Новоселовку и Новобахмутовку.