Донецк, , 16:21 — REGNUM Населенные пункты Горловка, Новоселовка и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:50 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм; 15:00 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибра 120 мм; 15:19 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке 10 снарядов.