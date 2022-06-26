Москва, 26 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что попытки урегулировать конфликт на Украине создадут нестабильность в мире, являются чудовищными, заявила 26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и всё становится на свои места», — отметила Захарова.

Как сообщалось ранее, Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки урегулировать конфликт на Украине в настоящее время будут способствовать лишь усилению позиций России и росту нестабильности в мире.