Луганск, 26 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики завершили зачистку от националистов населённых пунктов по левую сторону реки Северский Донец. Об этом сегодня, 26 июня, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Северодонецк

Также, по его словам, силами милиции ЛНР освобождены от националистов аэропорт Северодонецка, Лесная Дача и все небольшие населённые пункты вокруг Северодонецка.

Мирошник уточнил, что в данный момент идёт операция с юга — военнослужащие ЛНР находятся в промзоне на юге Лисичанска. Параллельно бойцы проводят эвакуацию мирных жителей Северодонецка.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Российской Федерации и Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под полный контроль еще четыре населенных пункта.

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