Ливерпуль, Великобритания, , 16:18 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, «Ливерпуль» готов предложить «Порту» 40 миллионов евро за 27-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Отавиньо. Также, по информации источника, в подписании португальца заинтересован «Лидс Юнайтед».

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Отавиньо принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. В рамках Кубка Португалии футболист набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.

Отавиньо выступает за «Порту» с 1 сентября 2014 года после перехода из «Интернасьонала» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника сборной Португалии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.