Луганск, , 16:14 — REGNUM Иностранные наемники, бросая вооружение, бежали из Северодонецка. Об этом 26 июня сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев корреспонденту ТАСС.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наемники оттуда (из Северодонецка) бежали, — сказал Киселев. — Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение».

По его словам, наемники из США, Франции, Польши и Германии, которые покидали свои позиции ночью небольшими группами, «ушли в Лисичанск».

Киселев добавил, что силовики еще не зачистили промзону в Северодонецке.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что города Северодонецк и Боровское, а также н. п. Вороново и Сиротино полностью освобождены подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке войск РФ.