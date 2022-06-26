Луганск, 26 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Иностранные наемники, бросая вооружение, бежали из Северодонецка. Об этом 26 июня сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев корреспонденту ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Наемники оттуда (из Северодонецка) бежали, — сказал Киселев. — Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение».

По его словам, наемники из США, Франции, Польши и Германии, которые покидали свои позиции ночью небольшими группами, «ушли в Лисичанск».

Киселев добавил, что силовики еще не зачистили промзону в Северодонецке.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что города Северодонецк и Боровское, а также н. п. Вороново и Сиротино полностью освобождены подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке войск РФ.