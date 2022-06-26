В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка
Луганск, 26 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Иностранные наемники, бросая вооружение, бежали из Северодонецка. Об этом 26 июня сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев корреспонденту ТАСС.
«Наемники оттуда (из Северодонецка) бежали, — сказал Киселев. — Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение».
По его словам, наемники из США, Франции, Польши и Германии, которые покидали свои позиции ночью небольшими группами, «ушли в Лисичанск».
Киселев добавил, что силовики еще не зачистили промзону в Северодонецке.
Как передавало ИА REGNUM, 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что города Северодонецк и Боровское, а также н. п. Вороново и Сиротино полностью освобождены подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке войск РФ.