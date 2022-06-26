Москва, 26 июня 2022, 16:11 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 26 июня проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве.
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Министр заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях ВС России на основных операционных направлениях.
Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения боевых действий и создания военнослужащим всех необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации, отметили в министерстве.
Также Шойгу вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач.