Москва, 26 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 26 июня проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве.

Mil.ru Сергей Шойгу

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Министр заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям ВС России на основных операционных направлениях.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения боевых действий и создания военнослужащим всех необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации, отметили в министерстве.

Также Шойгу вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач.