Москва, 26 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Запуск первого спутника-демонстратора в рамках проекта «Сфера» запланирован на осень 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Popmech.ru Система спутников

Новый аппарат будет использоваться отработки технологий системы «Скиф». Также спутник-демонстратор позволит защитить орбитально-частотный ресурс.

Система «Скиф» — один из двух элементов проекта «Сфера» — будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет. Запуск шести спутников основной группировки планируется на 2027 год. В 2029 году должны быть запущены ещё шесть спутников.

Вторым элементом проекта «Сфера» станет система связи «Марафон-IoT». Спутники этой группировки будут использоваться для интернета вещей (передачи данных между различными датчиками, устройствами и другими объектами). Такие системы используются в сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте и в других сферах.