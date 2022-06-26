Донецк, , 15:56 — REGNUM Монахи и мирные граждане в Святогорской лавре, которая находится на противоположном берегу Северского Донца от Святогорска Донецкой Народной Республики (ДНР), продолжают удерживаться в заложниках украинскими нацистами. Об этом 26 июня сообщается в телеграм-канале «Vоенкор Котенок Z».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Святогорской лавре укронацисты продолжают удерживать насельников и мирян-беженцев в качестве заложников», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что киевские боевики убили трёх монахов, которые попытались сбежать из монастыря вплавь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что с завода «Азот» в Северодонецке были взяты в плен до 70 человек.