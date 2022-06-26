Снежинск, Челябинская область, 26 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Челябинской области житель Снежинска взял кредиты на общую сумму более 2 млн. рублей. Сделало он это по указанию неизвестных, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Гражданину позвонили «сотрудники службы безопасности банка» и сообщили, что его деньги якобы находятся под угрозой. Для их «защиты» они убедили его взять кредиты и перевести деньги на «безопасные счета».

В итоге один он оформил на сумму больше 1,3 млн рублей, а в другом — на почти 700 тыс. Затем гражданин перевёл деньги на указанные счета. Чеки по указанию звонивших уничтожил.

Полицейским пострадавший пояснил, что слышал о таких схемах обмана, однако не воспринимал эту информацию всерьёз. Теперь ему предстоит каждый месяц платить в счёт погашения кредитов более 60 тыс. рублей.