Белград, , 15:49 — REGNUM Пример России, у которой страны Запада в рамках санкций заморозили 300 млрд долларов на счетах за рубежом, показал, что золотовалютные резервы надо хранить в своей стране. Об этом 26 июня заявил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Predsednik.rs

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«Мы сделали разумный шаг, что забрали свое золото из-за границы. Вы видели, что они сделали с россиянами, все деньги, которые у них были за рубежом, 300 млрд, за один день отняли. Кому и что придет в голову где-то в мире, кто разозлится, нас не должно беспокоить, мы решили и вернули свое золото в страну, — заявил он на открытии спортивного аэродрома под городом Крушевац.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.