Таллин, 26 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. При отказе Эстонии от импорта из России и Белоруссии это в наибольшей степени отразится на логистике, а также металлургической и деревообрабатывающей сферах эстонской экономики. Об этом говорится в обнародованном 26 июня кратком докладе Центра мониторинга развития республики «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Полное прекращение импорта товаров из России и Белоруссии окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары-заменители из других стран более чем на четверть дороже», — указывается в нём.

Также эксперт Центра мониторинга Уку Варблане отметил, что замещение импорта товаров из России и Белоруссии усложнено, так как во многих секторах экономики нет излишков предложения и нужно больше платить, чтобы его приобрести.

«Полное прекращение импорта необходимых материалов окажет наибольшее влияние на складскую и транспортную сферы, а также на производство металлов, лесную и химическую промышленность», — пояснил он.

Кроме того, отмечается, что в случае полного прекращения импорта из России и Белоруссии это обойдётся для компаний из Эстонии в дополнительные €860 млн.

При этом в указанном анализе 540 товарных групп учитываются только прямые эффекты импортозамещения и не учитываются косвенные эффекты, такие как ценовое давление, которое вызвано подорожанием энергоносителей, импортом промежуточных продуктов из стран, ранее использовавших российское или белорусское сырье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители истеблишмента Британии пытаются запугать свое население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем — краха британской монархии.