Ростов-на-Дону, 26 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. 26-летний российский таранный форвард московского «Динамо» Николай Комличенко, выступавший в прошедшем сезоне за «Ростов» на правах аренды, признался, что хотел бы вернуться в команду Валерия Карпина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Комличенко в атаке

«Мы пообщались, Валерий Карпин сказал, что ждет меня. Это уже предлог ехать. Как сказал клуб, меня насильно удерживать не будут», — цитирует Комличенко издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Николай Комличенко принял участие в 28-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Динамо» Комличенко выступает с 25 января 2020 года после перехода из клуба «Млада-Болеслав» за 3,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.