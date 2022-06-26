Донецк, 26 июня 2022, 15:43 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 10 снарядов. Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:45 — н.п. Кодема — н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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