Москва, 26 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 июня в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму проходят фестивали культуры, образования, карьеры и досуга. Фестивали представляют собой «микровселенные молодости», где по тематическим зонам сконцентрировано всё, что так важно для современной молодёжи: музыка, креатив, активный образ жизни, добро, просвещение, карьера, юмор, дружба и возможности. Партнер фестивалей президентская платформа «Россия — страна возможностей» открыла собственное выставочное пространство, где можно узнать о проектах платформы, поучаствовать в квестах, квизах и не только.

АНО «Россия — страна возможностей» Микровесленные молодости

«Платформа «Россия — страна возможностей» выступает партнером Дня молодежи и активно участвует в мероприятиях фестивалей. 2/3 проектов, конкурсов и олимпиад нашей платформы созданы для молодежи. Для участников фестивалей во всех регионах проведения мы подготовили тематические мастер-классы от различных проектов президентской платформы. Гости наших площадок смогут обучиться ведению экологичного образа жизни, съемке роликов и их монтажу, оценке своих управленческих компетенции, разработке траектории личного и профессионального развития. Помимо этого, у каждого гостя есть возможность пройти квест от программы развития «Другое Дело» и выиграть поездку по России от программы «Больше, чем путешествие». Надеюсь, нам удастся сделать этот день по-настоящему праздничным для всех, кто посетит фестивали как в Москве, так и в регионах», — рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В Москве все желающие могут принять участие в интерактивной игре «Профессия будущего», которая позволит получить рекомендации по саморазвитию и узнать информацию о проектах АНО «Россия — страна возможностей». Подробнее познакомиться с конкурсами можно и в специально обустроенном пространстве в виде 3D треугольников. Для тех, кто больше интересуется карьерными вопросами, на стенде в Москве работает Центр компетенций, где гости в реальном времени могут проверить уровень своих надпрофессиональных навыков, определить сильные и слабые стороны, а также получить рекомендации по их совершенствованию. Помимо этого, совместно с hh.ru «Россия — страна возможностей» проводит квест-резюме, в рамках которого все желающие могут узнать секреты создания хорошего резюме и принципы успешного прохождения собеседований.

В честь Дня Молодёжи программа развития «Другое Дело» в каждом из 10 городов проведения фестиваля организует квест, все станции которого относятся к тому или иному направлению «Другого Дела»: «Обучение», «Здоровье и спорт», «Культура и искусство», «Экология», «Волонтерство» и «Добрые дела». За каждое задание квеста участники получают по 300 баллов в приложении проекта. Среди заданий есть одно секретное, и выполнившие его гости фестивалей могут принять участие в розыгрыше поездок по России от программы «Больше, чем путешествие». Полученные баллы «Другого Дела» участники смогут обменять на различные бонусы, в том числе для саморазвития: билеты на выставки, скидки на онлайн-курсы и мастер-классы, экскурсии в закрытые мероприятия и многое другое. А в Казани квест проходит в формате командной механики в рамках тестирования нового функционала «Другого Дела».

Отдельным событием фестиваля станет открытие первого Всероссийского чемпионата по искусственному интеллекту в Москве. Чемпионат — это общение и обмен опытом, возможность за месяц разобраться в одной, двух или трех реальных и актуальных задачах по искусственному интеллекту и машинному обучению и создать рабочее решение для крупных компаний. Призеры Всероссийского чемпионата выиграют денежные призы — от 15 до 250 тысяч рублей. В чемпионате принимают участие 1000 человек со всей России, но регистрация все еще открыта.