Северодонецк, ЛНР, , 15:41 — REGNUM С завода «Азот» в Северодонецке были взяты в плен до 70 человек, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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«Там достаточно много ликвидировано. Там велись достаточно активно штурмовые действия, часть из них попыталась пробиться в сторону Северского Донца, какая-то часть смогла уйти», — отметил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

В плену, по его словам, находятся от 50 до 70 человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы Народной Милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк и химпредприятие «Азот».