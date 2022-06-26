26 июня 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:17 — REGNUM +++

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Вновь возникло напряжение между Анкарой и Афинами

В новостях Bold Medya говорится, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в возникшем напряжении между Афинами и Анкарой обвинил Турцию. «В провокациях со стороны Турции наблюдается бесподобная эскалация. В то же время периодически мы сталкиваемся с эскалацией неоосманского ревизионизма», — подчеркнул министр, добавив, что Греция искренна, заявив о своем намерении держать открытыми каналы связи с Анкарой.

«НЕТ ПРОГРЕССУ В ПЕРЕГОВОРАХ НАТО»

В новостях NTV рассказывается, что пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын в своем заявлении по итогам встречи между Турцией, Финляндией и Швецией в Бельгии сообщил следующее: «Террористическая организация РПК должна прекратить свою деятельность в Швеции и Финляндии». Выразив мнение, что Турция не против политики расширения НАТО, Калын пояснил: «Существует ряд принципов и процедур, связанных с процессом членства в альянсе. Эти процедуры выполняли все страны, входящие в НАТО». Также Калын прокомментировал размещение изображений Абдуллы Оджалана и логотипов РПК в Швеции: «Это является самым ярким примером того, насколько террористическая организация РПК распространена и возвышена в Швеции. Если, несмотря на этот вызов, правительство Швеции не предпримет никаких мер по их вытеснению, то никакого прогресса в переговорах не будет».

Лира ослабла, поток туристов увеличился

Газета Dünya пишет, что в течение пяти месяцев 2022 года количество людей, посетивших Турцию, составило 12 миллионов 710 тысяч 431 человек. Из них: 11 миллионов 301 тысяча 602 — иностранные туристы, 1 миллион 408 тысяч 829 — турецкие граждане, проживающие за границей. В первые пять месяцев текущего года наблюдается увеличение на 207% прибытия иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рейтинге стран, откуда едут в Турцию, в период с января по май 2022 года Германия заняла первое место с ростом на 367%, Болгария — второе место с ростом на 335%, Россия — третье место с ростом на 49% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Туристы у бассейна в Турции Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В школы Анкары направлено письмо о выборах

TR724 сообщает, что отдел народного образования района Чанкая отправил в школы Анкары письмо на тему «Помещения для процедуры голосования». В письме запрашивается информация о состоянии инфраструктуры школ для обеспечения возможности голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья и престарелых граждан в рамках требования министерства семьи и социальных служб.

Выросла потребность Германии в турецкой рабочей силе

Газета Sözcü пишет, что в Германии растет дефицит рабочих в секторах, требующих наличия квалификации. Европейский союз испытывает нехватку двух миллионов таких специалистов. В связи с тем, что граждане стран ЕС требуют более высокую заработную плату, Германия стала обращаться к Турции. Анкара должна подготовиться к этому и заключить новые соглашения для отправки своих граждан в качестве трудовых мигрантов. Между тем в последнее время из Турции начали уезжать в Германию всё больше сирийцев и афганцев, которые по прибытию в страну сразу устраиваются на работу.

Турция отправила делегацию в Россию

Газета Milliyet сообщает о том, что в Москву отправилась делегация министерства национальной обороны Турции, чтобы обсудить вопрос пропуска судов с зерном и самолетов, оставшихся в аэропорту «Борисполь». Переговоры прошли в позитивной атмосфере. Возникла идея проведения встречи между Турцией, Украиной, Россией и ООН по вопросу зерна. Анкара добилась разрешения покинуть порт Мариуполя турецкому судну. Сухогруз вышел в Черное море. Источники считают, что это является заявлением о доброй воле. Также продолжаются попытки добиться вылета турецких самолетов, находящихся в аэропорту Борисполь.

Аэропорт «Борисполь» Maxim75

Изъято 845 кг кокаина

В новостях Shaber сообщается об изъятии 845,7 кг кокаина во время обыска контейнера с бананами в порту Гуаякиль (Эквадор). Уполномоченные органы отмечают, что точкой назначения судна был порт Мерсин (Турция). 616 упаковок кокаина, изъятые при попытке отправить в Турцию в Панаме в мае месяце прошлого года сотрудниками NARKOKİM управления таможенного контроля Мерсина по борьбе с контрабандой, также были эквадорского происхождения.

Обвиняемые в перевороте курсанты эвакуированы

Aktif haber сообщает, что курсанты Военно-воздушного училища, задержанные 15 июля 2016 года, освобождены решением Верховного суда Турции. Дело курсантов Военно-воздушного училища, приговоренных к пожизненному заключению, известное как дело «Султанбейли», находилось на рассмотрении Верховного суда. В сообщении, размещенном в социальной сети, группа, которая называется «Комитет курсантов», объявила об отсутствии вины курсантов и их скором освобождении. В посте говорится: «Вот фотографии эвакуированных студентов в ночь переворота… Вместе с народом они поют гимн республики! Вот уже шесть лет мы кричим, что эти дети невиновны! Наша борьба не прекратится до тех пор, пока они не передадут нам всех!!!».

Открытие нефтяного месторождения в Адане

Dünya пишет, что продолжаются работы по добыче нефти на исследовательских месторождениях Чукурова-1 и Чукурова-2, о чем рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Он сообщил: «Мы скоро объявим об открытии нефтяного месторождения в Адане». АО Türkiye Petrolleri (TPAO), которое вот уже два года занимается изысканиями, наконец, обнаружило нефть. TPAO, которое в день отправляет по два-три танкера, планирует открыть в квартале еще 12 скважин. К скважинам проведены новые дороги и построен бассейн Mud Pit.

Визит высокого уровня из Лондона в Турцию

HABERRUS сообщает о том, что вслед за министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с визитом в Анкару прибыл британский министр обороны Бен Уоллес. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар со своим коллегой встречался неделю назад во время встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе. В Анкаре встреча Уоллеса и Акара сперва прошла в формате тет-а-тет, затем с участием представителей делегации. Согласно информации, кроме событий на Украине, обсуждались вопросы сотрудничества в оборонной промышленности и двусторонних отношений. Также после переговоров в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел совместную пресс-конференцию с Трасс. Британский министр отметила, что вопрос создания зернового коридора с Украины должен решиться не позднее следующего месяца. «Мы не должны останавливаться до тех пор, пока Украина не вернет свой суверенитет. Поддержка с нашей стороны должна продолжаться. Я выражаю благодарность Турции за оказываемую поддержку в этом направлении. Уверена, что наши отношения будут развиваться еще быстрее. Для меня визит в Турцию играет очень важную роль. Нашей целью является укрепление двусторонних отношений. Нам хотелось бы сотрудничать в сфере промышленности, а также энергетики. Ведь на сегодняшний день у всех есть риск в сфере энергетики», — отметила Трасс.

Мевлют Чавушоглу и Лиз Трасс mfa.gov.tr

Наследный принц Саудовской Аравии Салман в Анкаре

Из новостей NTV стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман впервые после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году прибыл в Турцию, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайип Эрдоганом в рамках официального визита. Эрдоган встретил бен Салмана у входа президентского дворца в Анкаре. Затем президент и наследный принц переговорили в формате тет-а-тет. Встреча длилась около двух часов. Визит, который рассматривается как часть усилий по улучшению имиджа бен Салмана, пришелся на время, когда Эрдоган ищет финансовую поддержку, которая могла бы способствовать решению проблем турецкой экономики. По мнению аналитиков, саудовские фонды и иностранная валюта могут помочь Эрдогану в преддверии выборов, которые состоятся в июне 2023 года. Принц перед визитом в Анкару был в Египте, где подписал разные соглашения на общую сумму в 7,7 млрд долларов. «Самым решительным образом было подчеркнуто совместное решение начать новую эру двустороннего сотрудничества между странами», — говорилось в совместном заявлении.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Два случая подозрительной смерти в один день. 46-летний Шукру Чаглар, начальник 29-го Верховного уголовного суда Анкары, был найден мертвым в своем доме. 29-летний Хусейн Ю., лейтенант командования береговой охраны «Чевлик» в районе Самандаг города Хатай, был найден мертвым в своем доме с огнестрельным ранением.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Исмаил Чатаклы подтвердил, что с 2016 года они контролируют сирийцев, переехавших в Турцию. Чатаклы, который заявил о пропаже 122 тысяч сирийцев, сказал: «Два года ищем, нигде не нашли, обошли все адреса, их нет!»

Эрдоган переговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе встречи обсуждались турецко-британские отношения в части оборонной промышленности, а также региональные вопросы, в том числе российско-украинский конфликт.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 18 бойцов РПК/YPG, которые готовились атаковать районы Барыш Пынары, Зейтин Далы и Фырат Калканы.

Вооруженные силы Греции утвердили 13 проектов на сумму 800 миллионов евро, включая проекты по модернизации, закупке боеприпасов и строительству новых объектов. Один из проектов предусматривает расширение военно-морской базы на стратегически важном острове Крит.