Санкт-Петербург, 26 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Марко Белло, 21-летний бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс». Детали сделки не уточняются.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Юри Алберто

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Юри Алберто принял участие в одиннадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За санкт-петербургский клуб Юри Алберто выступал с 30 января 2022 года после перехода из «Интернасьонала» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

Соглашение Юри Алберто с «Зенитом» было рассчитано еще на пять лет до конца сезона 2026/27.