Анатолий Кошкин, 26 июня 2022, 16:02 — REGNUM Когда японское правительство объявило об отказе России в режиме благоприятствования в торговле, мне вспомнились беседы с японскими предпринимателями, которые с негодованием говорили о собственном правительстве, которое, следуя за США, требовало прекратить торгово-экономические связи с советскими ведомствами и предприятиями. Так было, например, при вводе в Афганистан ограниченного контингента советских войск или при пресечении полета южнокорейского «Боинга», провокационно вторгшегося глубоко в воздушное пространство СССР над Камчаткой и Сахалином.

Николас Мас. Овощной рынок
Николас Мас. Овощной рынок

При этом в связи с необоснованными и незаконными притязаниями официального Токио на советские Курильские острова ультраправые силы Страны восходящего солнца совершали нападки и угрозы в адрес компаний, которые годами вели взаимовыгодную торговлю с СССР. У офисов их компаний фашиствующие молодчики устаивали шабаши, с глупыми обвинениями предпринимателей в «предательстве и шпионаже».

Помню, как владелец лесоперерабатывающей компании, импортировавшей древесину с советского Дальнего Востока и Сибири, говорил: «Пусть политики решают свои проблемы политическими методами. Зачем они мешают торговле с вашей страной, которая весьма выгодна нашему государству?» На вопрос же, обязаны ли японские бизнесмены прислушиваться к окрикам правительства или правых сил, был дан ответ: «Конечно, это противозаконно, но в нашей стране создана неприязненная к СССР атмосфера, когда во избежание неприятностей лучше власти не раздражать…»

Что же касается крупного японского капитала, то для него правительство и вовсе не указ. Хотя, конечно, поддержка правительством торгово-экономических связей с той или иной страной весьма полезна. Так было, например, в 70-е годы прошлого столетия, когда премьер-министр Японии Какуэй Танака поощрял участие японского крупного капитала в освоении Сибири, продаже Советскому Союзу современных предприятий «под ключ», которые и сейчас продолжают успешно работать. Мало кто помнит, что тогда Япония делила с ФРГ первое-второе места во внешнеэкономических связях СССР с капиталистическими странами.

Какуэй Танака
Какуэй Танака

Не скрою, было печально узнавать, что под воздействием японского правительства и, опасаясь репрессалий Вашингтона успешно работавшие на российском рынке крупные японские компании сворачивают свою деятельность в нашей стране. Так, работу в РФ временно остановили Toyota Motor, Nissan Motor, Bridgestone и Fast Retailing, радовавшая российских потребителей качественной и относительно недорогой одеждой магазинов Uniqlo.

Однако оказывается, не все японские компании «взяли под козырек» и последовали за правительственными «санкциями». Со ссылкой на японское информационное агентство «Киодо цусин» ТАСС сообщает, что лишь 4 из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих свою деятельность в РФ, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Это следует из последнего доклада японского статистического центра Teikoku Databank.

Теодор Жерар. Базарный день (фрагмент). XIX век
Теодор Жерар. Базарный день (фрагмент). XIX век

Отмечается, что в случае Японии доля решивших покинуть российский рынок является самой низкой среди стран Группы семи (G7). По мнению агентства, японские компании тем самым занимают осторожную позицию, надеясь в будущем возобновить работу в РФ. Кроме того, многие фирмы не обладали заранее составленным планом действий на случай необходимости покинуть Россию, что также повлияло на их осторожность, подчеркивает Киодо.

А потому высказываемое мнение о том, что правительство Кисида низвело к нулю торгово-экономические отношения с Россией, мягко говоря, преувеличено. К тому же и само японское правительство сознает, что глупо ради похвалы из-за океана «стрелять себе в ногу». К тому же его политику «адских санкций» не поддерживают гиганты экономики страны, такие как Мицубиси и Мицуи, отказывающиеся терять миллиарды долларов, получаемые от участия в сахалинских нефтегазовых проектах. Как уже отмечалось, велика зависимость от российского сырья в рыбоперерабатывающей и деревообрабатывающей отраслях японской экономики.

Конечно, ожидать от, что называется, «закусившего удила» Кисиды изменения его открыто враждебной политики в отношении России, ее руководства и народа не приходится. Но «кисиды» приходят и уходят… А японцы и русские остаются близкими соседями, которые в истории отношений друг с другом уже навоевались и рано или поздно и на сей раз вернутся к бездарно утрачиваемым по прихоти политиканов взаимовыгодным связям.