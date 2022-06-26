Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Гонорар актёра Тома Круза за участие в боевике «Топ Ган: Мэверик» может достичь $200 млн, что станет рекордом в его карьере. Об этом сообщает Just Jared.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Базовый гонорар Круза за съёмки в продолжении фильма «Топ Ган» составил $13 млн. Также актёр получит определённый процент от итоговых сборов картины.

По данным журнала Variety, вознаграждение Круза составляет от 10% до 20%. При этом кассовые сборы «Топ Ган: Мэверик» в мировом прокате приближаются к отметке в $1 млрд.

Таким образом, Том Круз может получить за этот фильм более $200 млн. Это станет абсолютным рекордом в истории карьеры актёра.

Предыдущий рекорд Круз установил, снявшись в фантастическом боевике «Война миров». Актёр не стал брать базовый гонорар, а получал 20% от прибыли фильма. Тогда картина собрала в мировом прокате более $600 млн, а вознаграждение Круза достигло $100 млн.