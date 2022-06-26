Москва, , 15:35 — REGNUM Субтропическая жара ожидает жителей Москвы в начале предстоящей недели, воздух прогреется до +34 градусов. Об этом 26 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, +32 … +34 градусов, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ — +33,6 градуса», — написал он в Telegram-канале.

Такая температура воздуха на 10−11 градусов выше положенной для середины лета нормы.