Москва, , 15:33 — REGNUM Более чем в 2,5 раза за год выросло количество заблокированных сайтов и отдельных страниц в интернете, содержащих публикации о распространении наркотиков. С таким заявлением со ссылкой на информацию Государственного антинаркотического комитета выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Нет наркотикам Иван Шилов, ИА REGNUM

Парламентарий отметил, что если в 2020 году количество внесенных в Единый реестр запрещенной информации составило около 26,5 тысяч интернет-страниц и сайтов, то в 2021 году российским регулятором ограничен доступ почти к 69 тысячам источников запрещенной информации о наркотиках в Интернете.

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который по инициативе ООН ежегодно отмечается 26 июня, Василий Пискарев рассказал журналистам о принимаемых в России мерах по улучшению наркоситуации в стране.

По словам главы комитета, спустя 35 лет после введения в 1987 памятной даты, Россия в отличие от ряда других стран, всё также последовательно придерживается продекларированных Генассамблеей ООН принципов усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков и сотрудничества в целях создания международного сообщества, свободного от наркомании.

«С тех пор многое изменилось. Ряд государств активно пропагандируют, легализуют и декриминализируют у себя наркопотребление. Но, как мы сегодня видим, эта практика не привела ни к сокращению смертности среди наркоманов, ни к сокращению нелегального распространения наркотиков», — подчеркнул Василий Пискарев.

Он рассказал, что «определенные проблемы для перемещения наркотиков между странами и континентами создали антикоронавирусные мероприятия, но недостаток в объемах во многих странах заместило местное производство синтетических препаратов. Только в нашей стране в прошлом году было выявлено и зарегистрировано 19 новых психоактивных веществ, потребляемых наркоманами, и приняты меры к пресечению их распространения».

Глава Комитета Госдумы заявил, что «Россия подвергается массированному давлению извне, как со стороны международной наркомафии, так и со стороны идеологов легализации наркопотребления. За год более чем на треть увеличилось число иностранцев, совершивших наркопреступления в групповых и организованных формах соучастия. В целом же за год в России зафиксирован рост таких преступлений почти на 3%».

Ответом на это, считает Василий Пискарев, должно быть дальнейшее совершенствование антинаркотического законодательства.

«Увеличение количества расследованных преступлений в этой сфере, говорит о том, что разработанные нами законы работают. Среди законодательных инициатив, реализованных Комитетом по безопасности и противодействию коррупции в последнее время — уже действующие законы об уголовной ответственности за склонение к наркопотреблению в Интернете, об административной ответственности за пропаганду в сети наркотиков и закиси азота. Мы продолжаем эту работу в сотрудничестве с экспертами и с учетом анализа правоприменения», — подчеркнул депутат.

Василий Пискарев отметил необходимость активизировать просветительскую работу среди молодежи, пропаганду здорового образа жизни.

«Комитет сотрудничает в этой сфере с волонтерским движением. В частности, с волонтерским центром «СТОП наркотикам» юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Участие молодых людей в разъяснительной работе среди ровесников доказало свою эффективность», — подчеркнул депутат.

При этом, отметил он, к антинаркотическому просвещению не должны быть допущены иноагенты. Законопроект, предусматривающий такой запрет Госдума рассмотрит во втором чтении на следующей неделе.