26 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Банк России видит дальнейший потенциал для снижения ставки, но, как сказал председатель ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе Чебоксарского экономического форума, прошедшего на днях, будет смотреть на то, «как формируются инфляция и инфляционные ожидания».

Галина Смирнова, , 16:07 — REGNUM Значительного снижения ключевой ставки в июле, если опираться на июньские индикаторы инфляционных ожиданий и настроений потребителей, опубликованных Центробанком, ждать не стоит. Как свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России в период первой декады этого месяца, инфляционные ожидания населения на год вперед возросли на 0,9 п. п. относительно мая, составив 12,4% и приблизившись к значениям августа-сентября прошлого года. Рост произошел за счет оценок респондентов без сбережений, тогда как ожидания респондентов со сбережениями немного, но снизились. При этом наблюдаемая населением (как со сбережениями, так и без сбережений) годовая инфляция в июне снизилась на 1,4 п. п. относительно мая. Ее медианная оценка составила 23,7%. Между тем текущее значение наблюдаемой инфляции, как отмечают аналитики Центробанка, остается максимальным с октября 2015 года.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Вырос на 3,9 пункта к маю (до 92,8 п.) индекс потребительских настроений. Индекс текущего состояния, включающий в себя оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, достиг 70,5 п., увеличившись на +5,4 п. к маю. Однако эти оценки остаются ниже значений последних предыдущих трех лет. При этом респондентов, ожидающих улучшения личного материального положения на ближайшие 12 месяцев и изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед, стало больше: индекс, учитывающий таковые ожидания, прирос к маю на 3,0 пункта, составив 107,7 пункта, что является максимальным значением с мая 2018 года.

Правда, четверть занятых респондентов сообщила, что их доход от работы или бизнеса сократился вследствие введенных санкций. На 1 п. п. относительно мая снизилась доля респондентов, предпочитающих откладывать, а не тратить свободные деньги. Увеличилась на 3,1 п. п. к маю, до 35,8%, доля тех, кто считает, что сбережения лучше хранить на счете в банке, и снизилась на 2,4 п. п., до 33,1%, — предпочитающих сбережения в наличной форме.

В середине февраля агентство РИА Новости сообщало о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым 64% российских семей в 2022 году не имеют сбережений. О наличии накоплений сообщали 33% респондентов. За последний (2021-й) год 6% россиян потратили почти все сбережения на внеплановые расходы. Большую часть сбережений внепланово потратили 20%, меньшую — 34%, совсем не тратили — 37%. Инициативный всероссийский опрос (телефонное интервью), в котором приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, был проведён 25 января.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В опросе ООО «инФОМ» для Центробанка приняли участие 2016 человек в возрасте 18 лет и старше из 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Опрос населения проводился по анкете, состоящей из закрытых и открытых вопросов. При ответе на закрытый вопрос респондент должен был выбрать наиболее подходящий для него вариант ответа (один или несколько) из числа предложенных. В ряде случаев интервьюер показывал респонденту карточку с перечнем вариантов ответа. При ответе на открытый вопрос респонденту предлагалось самому сформулировать один или несколько вариантов ответа. Интервьюер зачитывал формулировку вопроса и не приводил никаких вариантов ответа. Статистическая погрешность опроса не превышает 3,3%.

Говоря об ожиданиях предприятий, то они, судя по данным мониторинга Банка России, вернулись к уровню весны прошлого года. Бизнес рассчитывает на улучшение спроса в ближайшие три месяца, отмечая замедление его сжатия. Рост издержек предприятий замедлился за счет укрепления рубля и сохранения стабильных цен на моторное топливо, что стало поводом и для снижения ценовых ожиданий: средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 5,5% в годовом выражении (в июне 2021 г. — 4,1%). Оценки же текущего спроса, согласно данным июня, более негативными оставались в розничной торговле. Меньше оптимизма относительно ожидаемого спроса в ближайшие три месяца на фоне внешних ограничений на закупку российского сырья проявили респонденты из отрасли добычи полезных ископаемых. Хотя их ценовые ожидания, как отмечают аналитики Центробанка, снизились менее значимо в условиях сохранения высоких цен на мировом рынке.

Между тем регулятор финансового рынка считает инфляционные ожидания незаякоренными, полагая, что проинфляционные риски, несмотря на продолжающееся их снижение, остаются высокими. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в этом году составит 14–17%.